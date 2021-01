Chiavari: presentazione del libro “Bambine in guerra”

Da Piazza Levante riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 29 gennaio, alle ore 18, ‘Piazza Levante’ e Wylab organizzano online la presentazione del libro “Bambine in guerra”, scritto da Luana Valle e con le fotografie di Luca Dore, nell’ambito delle iniziative legate alla Giornata della Memoria.

Si tratta di una raccolta di racconti di anziane signore che da bambine o ragazzine avevano vissuto la guerra e il fascismo. Il volume, pubblicato da Tempesta Editore, è disponibile sia in libreria che sulle principali piattaforme.

A chiacchierare con Luana Valle sarà Sabina Croce. Il loro dialogo sarà inframmezzato dalle letture dell’attrice Lucia Caponetto. Introduzione a cura di Alberto Bruzzone.

L’incontro durerà circa 60 minuti e la partecipazione è gratuita.

Per partecipare, è sufficiente visitare la pagina YouTube di Piazza Levante, dove sarà ospitata la diretta: https://www.youtube.com/channel/UCsQc8gPY8vltkvtLNpQGU2A

Il libro

“Bambine in guerra” non è un libro di Storia, ma è un libro di storie. Presto non ci saranno più testimoni diretti della guerra e del fascismo, non ci sarà più nessuno a raccontare e proprio per questo motivo l’autrice ha voluto raccogliere queste storie, per non dimenticare e mantenere vivo il ricordo e accesa la memoria. Perché solo vicende di donne? Storici e storiografi sono sempre stati uomini, almeno fino a pochi anni fa, e di ragazzi e uomini si è scritto molto: soldati e partigiani hanno riempito le pagine di molti libri, le bambine no: le donne, le mamme, le mogli…

Gli autori

Luana Valle insegna nella scuola secondaria di primo grado. È autrice dei libri “Ginnastica per tardone”, “Dieta per tardone” e “Sesso per tardone”, oltre a “Dal focolare alle stelle” e “Pagine di mare”.

Luca Dore è un operatore qualificato dei servizi sociali. È il creatore del Collettivo Genova Factory.