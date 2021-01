Chiavari: effetti covid sul commercio incontro in diretta fb

Da Stefania Lenzi, presidente di Partecip@ttiva, riceviamo e pubblichiamo

Il 2020 sarà ricordato come l’anno della pandemia e della più grave crisi economica che il mondo occidentale abbia conosciuto dalla fine della Guerra.

Come sempre, però, c’è chi in un periodo di crisi vede aumentare le proprie capacità di business e chi, al contrario, risulta particolarmente danneggiato. Possiamo senza dubbio affermare che tra le categorie che hanno subito maggiormente gli effetti delle restrizioni legate alla pandemia ritroviamo i commerciati, ma sostenere che la fragilità economica in cui versa chi opera nel commercio sia frutto solamente delle restrizioni legate al covid-19 non è verosimile. Non riteniamo corretta neppure la parola “crisi” nella sua accezione di “stato transitorio di forte perturbazione”, in quanto essa ha origini lontane che possiamo intravvedere già sul finire del secolo

scorso; la pandemia ha tutt’al più acuito uno stato già compromesso da una crisi sistemica.

La crudeltà dei dati fotografa bene la situazione che abbiamo davanti ai nostri occhi: oltre 10.000 negozi al dettaglio chiusi all’anno a partire dal 2006, cifra che raddoppia nel 2020.

Ma, come si diceva, a qualcuno è andata bene: Amazon ha visto crescere il proprio fatturato del 40% grazie alla pandemia sviluppando ricavi per oltre 100 miliardi di dollari!

Con la conferenza “Possibili effetti socio-economici del commercio elettronico” intendiamo indagare e comprendere quali siano i possibili scenari futuri che ci attendiamo in una realtà cittadina come quella chiavarese, fortemente legata al piccolo commercio.

Venerdì 29 gennaio alle 17,30 in diretta Facebook e in replica su Entella TV,

Partecip@TTIVA promuove un incontro (gioco forza virtuale, purtroppo) in cui avremo l’opportunità di ascoltare il giornalista Alberto Nerazzini che con il suo servizio andato in onda su Report nel 2017 è stato tra i primi ad indagare sul tema.

La dott.sa Anna Galleano responsabile Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Genova, con una serie di considerazioni inquadrerà la situazione attuale del commercio al dettaglio e dell’e-commerce. Leonardo Costa, cittadino chiavarese che ha fatto carriera nel mondo del commercio elettronico, arrivando a ricoprire il ruolo di direttore marketplace di ePRICE.it, porterà un contributo certamente favorevole allo sviluppo del commercio on-line. Cinzia Franchini, autrice del libro “Si può fare – Geotrans, storia di un’azienda confiscata alla mafia” racconterà la sua personale esperienza nel settore del delivery. Il dott. Mauro Croce,

noto psicologo specializzato in dipendenze non da sostanze, ci aiuterà a

comprendere i meccanismi con i quali veniamo indotti ad acquistare. Il professor Roberto Bobbio, docente di urbanistica all’Università di Genova ragionerà su quali potranno essere le conseguenze sul tessuto urbanistico in una cittadina come Chiavari, nel caso in cui il commercio al dettaglio dovesse contrarsi oltre misura.

L’evento sarà visibile venerdì 29 gennaio alle 17,30 digitando il

link: https://www.facebook.com/partecipattivatigullio/,sul canale 17 di Entella TV o in replica alle 20.30 sulla stessa emittente.