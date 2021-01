Casarza: ‘Casa Fracchia’ passa dal demanio al Comune, sarà un polo culturale

La seicentesca casa rurale padronale sita a Bargone, frazione di Casarza Ligure, che conserva memorie del letterato del secolo scorso Umberto Fracchia, sarà oggetto di una nuova destinazione d’uso: domani, a

conclusione di un lungo percorso iniziato anni addietro, sarà sancito il passaggio dell’edificio dal Demanio al Comune di Casarza Ligure tramite la firma congiunta del relativo Programma di Valorizzazione da parte delle

Autorità competenti. Saranno presenti: il Dirigente del Segretariato regionale MiBACT per la Liguria, Manuela Salvitti, il Direttore dell’Agenzia del Demanio Liguria, Mario Parlagreco, il Sindaco del Comune di Casarza

Ligure, Giovanni Stagnaro.

La normativa vigente prevede la possibilità di trasferire, a titolo non oneroso, beni di proprietà statale agli Enti locali che ne facciano richiesta, tramite specifici programmi e piani strategici di sviluppo culturale, purché approvati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, rappresentato dai Segretariati regionali.

Ciò è avvenuto per il Comune di Casarza Ligure con “Casa Fracchia”, a seguito di azioni coordinate tra Agenzia del Demanio, Comune di Casarza Ligure e Segretariato regionale MiBACT per la Liguria e nell’ambito di un Accordo di valorizzazione del borgo di origine medievale di Bargone, territorio di collegamento della Val Petronio tra Sestri Levante e le aree interne delle Valli Graveglia e Vara.

L’edificio passò allo Stato per mancanza di eredi, ma era appartenuto alla famiglia dell’intellettuale e letterato Umberto Fracchia (Lucca 1889-Roma 1930), una delle personalità di spicco del mondo letterario del secolo scorso:

protagonista dell’affermazione della casa editrice Mondadori, scopritore di talenti letterari anche attraverso la rivista da lui fondata “La Fiera Letteraria”, egli rimase sempre molto legato alla campagna di Bargone, ove da bambino soleva trascorrere lunghi soggiorni presso la nonna materna e, negli ultimi anni di vita, trovò il suo luogo prediletto di studio e lavoro.

Sempre a Bargone, Umberto Fracchia scelse di essere sepolto, nel mausoleo fatto costruire dalla vedova su progetto dell’architetto Enrico Del Debbio.

Un ricco “Fondo Umberto Fracchia” è conservato presso la Biblioteca Universitaria di Genova. La nuova vita di “Casa Fracchia” restituirà alla comunità locale – e non solo – la fruizione di un edificio storico, recentemente restaurato dall’Amministrazione comunale sotto l’alta Sorveglianza della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia: esso si prepara a diventare polo attrattivo per studenti e appassionati ma anche parte organica dello sviluppo dell’offerta turistica del territorio. Ne

sono testimonianza la video conferenza televisiva sulla figura di Umberto Fracchia di pochi giorni fa, curata dal Comune di Casarza Ligure, che ha visto la partecipazione di illustri relatori, nonché l’istituzione del Premio letterario nazionale intitolato a Fracchia, che ha raccolto adesioni non solo a livello locale ma anche dalle altre regioni.