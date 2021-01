Camogli: interventi di manutenzione nelle frazioni

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Manutenzione del territorio: il punto della situazione. Ultimato l’intervento di canalizzazione delle acque in Via Lagno. In corso i lavori di ripristino dei muri in Via di Mezzo ed in Via San Rocco. Avviata la sostituzione integrale di una griglia carrabile fortemente ammalorata che creava problemi alla viabilità in Via G.B. Ferrari.

Di imminente avvio i lavori di ripristino dei gradini in Salita Roccaballera e quelli relativi al rifacimento di un muro di sostegno della Salita Prione. Proseguono le attività di ricognizione del verde urbano, sia attraverso i giardinieri comunali sia attraverso l’apporto di ditte esterne. Sono in corso interventi in Via XXV Aprile, in Via San Rocco e in località Alega.

Procede anche un intervento di canalizzazione e miglioramento del deflusso delle acque in via Molfino, in prossimità della nuova passerella pedonale. Infine, già programmato per il mese di febbraio un intervento manutentivo allo scalone che collega le piane del cimitero del capoluogo.