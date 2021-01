Autostrada: “Gratis fino a Rapallo, ma non basta”

Dall’ufficio stampa dell’onorevole Luca Pastorino riceviamo e pubblichiamo

“Oggi abbiamo letto la comunicazione di Regione Liguria che annunciava l’esenzione, da domani, del pedaggio autostradale fino a Rapallo sulla A12. Bene per questa notizia ma ricordo alle parti coinvolte che ancora manca una tratta fondamentale, quella tra Masone e Ovada, dove la viabilità è compromessa per via dell’interruzione della statale 456 del Turchino in seguito alla Frana del Gnocchetto”, ricorda Luca Pastorino, deputato ligure di Leu.

“Proprio sul tema oggi ho favorito un tavolo di confronto tra le parti a cui hanno partecipato Autostrade, Anas Piemonte, i comuni di Masone, Rossiglione, Campoligure e Urbe, l’Unione dei comuni delle Valli Stura, Orba e Leira, Regione Piemonte, le prefetture di Genova e Alessandria. A oggi la situazione ancora non è risolta, chiedo a Regione e ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di operare per garantire almeno la gratuità del pedaggio già nei prossimi giorni”, conclude Pastorino.