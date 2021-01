Val di Vara: “Un’oasi felice per lavorare da casa”

di Guido Ghersi

L’ultima campagna italiana di crowdfunding, che va sotto il nome di “CoopStarUp”, ha raccolto, in Italia, 100 mila euro per una decina di progetti a favore di aree interne.

Tra queste c’è la Val di Vara. Una zona ben collegata, dove funziona la rete internet, ci sono, nei vari paesi, scuole e doposcuola, medici e spesa a domicilio. Il presidente della “Cooperativa di Comunità Vara”, Roberto Pomo, ha dichiarato:”Cerchiamo di proporre un diverso stile di vita, dove le relazioni contano ed è tutto a portata di mano, in un verde polmone che è anche uno dei primi distretti biologici in Italia con un centinaio di entusiasti

soci che da oltre due anni porta avanti progetti per “rimettere in gioco la comunità, puntando sulle risorse del territorio”.

L’ultima sfida è quella dei ponti-radio per incentivare lo “smart-working”.

Il presidente Pomo conclude, affermando che “Stiamo organizzando una campagna di comunicazione in Germania ed Austria oltre che in Lombardia. Da noi esiste tutto”.