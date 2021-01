Sestri: Val Gromolo, guasto alla linea telefonica e Adsl

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Da diverso tempo si riscontrano problemi sulla linea telefonica e Adsl di Tim in parte della val Gromolo.

Dopo aver inviato al gestore numerose segnalazioni e solleciti, i cittadini hanno provveduto a informare anche l’Amministrazione Comunale.

Il 14 gennaio il Comune di Sestri Levante si è quindi fatto parte attiva per la soluzione del problema e ha contattato Telecom via PEC per richiedere lo stato di avanzamento dei lavori e i tempi di ripristino del servizio, indispensabile in caso di emergenza o necessità urgenti ma anche per lo smartworking.

Poiché non è stata ricevuta alcuna risposta, il 19 gennaio il Comune di Sestri Levante ha contattato telefonicamente Tim per sollecitare un riscontro alla Pec del 14 gennaio. L’operatore ha dichiarato che si tratta di un guasto importante a un cavo che interessa sia la linea telefonica che quella Adsl e di cui è in corso la sostituzione in questi giorni da parte dell’impresa incaricata senza essere però nota la data di chiusura dell’intervento.

In questi giorni, nonostante l’azienda sia a conoscenza del mancato servizio che si riscontra da diverse settimane per un numero consistente di utenze, stanno giungendo lefatture di pagamento del periodo dicembre 2020, quando il guasto e il disservizio erano già presenti. A maggior ragione l’Amministrazione ha quindi sollecitato l’azienda per una pronta risoluzione del disservizio.