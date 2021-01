Sesta Godano: “Trekking, ricetta contro il covid”

Dall’Associazione Mangia Trekking riceviamo e pubblichiamo

Mai fermarsi! Lo dice la Medicina! Così l’Alpinismo Lento sensibile, continua a suggerire interessanti attività a favore delle persone ed utili alle Comunità. Un significativo esempio, viene dall’associazione Mangia Trekking che anche in questi giorni, per creare le giuste motivazioni di movimento, continua ad organizzare dei programmi di cammino per singole o piccolissimi gruppi di persone (due o tre), soprattutto adesso che con le belle nevicate si possono praticare interessanti ciaspolatrekking.

Altra iniziativa possibile, è la costruzione di frecce indicatrici di via per i sentieri di una vasta area. Dalla Val di Vara al Parco di Porto Venere e fino a quello delle Alpi Apuane e dell’Appennino. Sono attività che si sviluppano anche in collaborazione con alcuni Comuni di Liguria, Toscana ed Emilia. Da Riccò del Golfo, con Giorgio Berettieri, proviene uno di questi fattivi esempi di attenzione ai territori ed alla valorizzazione dei loro sentieri. Un interessante suggerimento a muoversi e non farsi cogliere dalla pigrizia e dall’apatia che come registrano alcune fonti mediche, sembrano pervadere a poco a poco nella società