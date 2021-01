‘Santa’: illuminazione pubblica, totale rinnovamento

Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Santa Margherita Ligure ha aderito alla convenzione Consip Servizio Luce per la fornitura del Servizio Luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazione. Nelle prossime settimane scatterà il piano di riqualificazione degli impianti che prevede la sostituzione, l’ammodernamento, la messa a norma, l’efficientamento energetico, l’adeguamento tecnologico e la manutenzione di tutti i punti luci dell’illuminazione pubblica cittadina. La convenzione con la società City Green Light (*), della durata di nove anni e un investimento di circa 2 milioni e 800 mila euro, prevede anche il pronto intervento h24 con segnalazioni direttamente dal cittadino di guasti o disservizi.

«È una grande opportunità per Santa Margherita Ligure – spiega il Sindaco Paolo Donadoni – Quello dell’illuminazione pubblica è un tema importante: vivibilità, sicurezza, bellezza, accoglienza turistica sono alcuni elementi connessi all’illuminazione. Grazie anche alle segnalazione dei Cittadini, abbiamo ben presente la situazione che in certi casi necessita di essere risolta in modo efficace e in tempi brevi; questa è una risposta concreta riferita a tutto il territorio cittadino. Consentirà di illuminare di più e di spendere meno. La sostituzione o adeguamento dei punti luce cittadini è una grande opera infrastrutturale per Santa Margherita Ligure».

(*) City Green Light Srl, primario operatore nazionale nel mercato della pubblica illuminazione, è la società aggiudicataria della Convenzione Consip per la Fornitura del Servizio Luce e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni, Edizione 4, ID 1614, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e s,m,i, e dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, Lotto 5 Liguria ed Emilia Romagna, CIG 6518295C03.