Regione: Toti “Preoccupati per incertezza su consegna vaccini”

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Siamo preoccupati per l’incertezza sulla tempistica della consegna dei vaccini perché quando si comincia con un ritardo non si sa quanti ritardi seguiranno e se si riuscirà a recuperare. Io sono di base ottimista e tendo a credere agli impegni presi. Pfizer si è impegnato con la Commissione europea a rimediare i ritardi nelle prossime due settimane, ci auguriamo che sia così. Noi abbiamo bisogno di mettere in sicurezza i nostri cittadini più fragili ovvero gli ultra settantacinquenni e possibilmente farlo in fretta perché questo ci consentirà, una volta messi loro in sicurezza, di riaprire il paese, riaprire le attività commerciali, riaprire le regioni e ricominciare a pensare al futuro e a tutte quelle categorie che tanto hanno sofferto” così il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti a margine del consiglio regionale.