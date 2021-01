Interruttori su on e serrande sollevate. Ha riaperto stamattina, come annunciato, il bar Peragallo. Locale rinnovato, molto luminoso e accogliente. Non c’è stata inaugurazione causa Coronavirus, ma il bar è pronto ad accogliere, osservando le normative anti Covid, vecchi e nuovi clienti. Nella foto, Giampaolo e il titolare Farid.

Il bar Peragallo in via Roma zona Suffragio.