Recco: ex Atp, trasporto studenti nella massima sicurezza

Sono stati 39 questa mattina i pullman adibiti al trasporto in sicurezza degli studenti e di questi ben 25 sono stati impiegati nel Levante. Il costo complessivo dell’operazione è di 18.000 euro al giorno; costo che viene rifuso dalla Regione con gli appositi stanziamenti statali.

Il TgRai Liguria questa mattina era a Recco, snodo importante, dove tre pullman Granturismo sono arrivati uno da Genova, uno da Rapallo e uno da Uscio. diretti poi a Genova e nel Tigullio; altri due autobus hanno invece compiuto il percorso inverso. Ad illustrare il piano ex Atp, il direttore Roberto Rolandelli. Gli studenti hanno viaggiato in perfetta sicurezza. Occorrerà però aspettare metà mattinata per verificare se il sistema necessita o meno di una rimodulazione.

A recarsi a scuola di presenza nelle superiori il 50 per cento degli studenti; gli altri assistono alle lezioni da remoto.