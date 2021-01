RASSEGNA STAMPA. Scuola, il ritorno blindato in aula

Oggi, lunedì 25 gennaio, auguri ad Anania. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Parole: diffamazione (danneggiamento dell’altrui reputazione o prestigio; denigrazione; vilipendio). Proverbi: “Ogni giorno se ne impara una”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Scuola: “Rientro blindato; tamponi per studenti e insegnanti”; “Aule nell’entroterra da utilizzare per la didattica a distanza”; “Al Marconi-Delpino accogliamo più di mille studenti, per loro tornare è importante”. Vaccinazioni: ricominciano nel Tigullio.

Sestri Levante: droga, sequestrati tre etti di hashish. Chiavari: mistero rissa e 15 multe nel fine settimana. Chiavari: un pasto ai bisognosi, giovedì volontari si riuniscono da remoto. Chiavari: chiuso l’allacciamento A7-A12. Chiavari: le onde scavalcano la diga. Chiavari: il Consorzio Tassano e la realtà del territorio. Chiavari: padre Lorenzo Zamperin lascia la città. Carasco: domai i funerali di Vincenzo Ventura.

Santa Margherita Ligure: sei anni di amministrazione, ma Piano urbanistico non approvato. “Lo faremo entro la fine mandato”. Portofino: Castello Brown si rifà il look.