Rapallo: Polisportiva Santa Maria nella sfera Samp

Da quest’anno i giovanissimi atleti della Polisportiva Santa Maria del Campo hanno un rapporto speciale con la Sampdoria. Proprio oggi due tecnici della squadra blucerchiata sono arrivati a Rapallo allo Stadio Macera per allenare i giovani calciatori. Erano presenti anche il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco e il consigliere incaricato allo Sport Vittorio Pellerano.

Dice il sindaco Carlo Bagnasco: “Da quest’anno grazie ad un rapporto di collaborazione con U.C Sampdoria, gli atleti della PSM avranno la possibilità di migliorare e crescere ancora di più grazie al supporto dei tecnici e dei professionisti della società blucerchiata. Un enorme valore aggiunto per il mondo dello sport cittadino. Ringrazio la dirigenza della Sampdoria per aver scelto il Campo sportivo Macera come centro tecnico, tutti i responsabili e gli allenatori delle due società, che con impegno e passione insegnano ogni giorno ai nostri ragazzi i valori dello sport”.