Rapallo: copertura San Francesco, pubblicato il disciplinare

Chi concorrerà all’appalto per l’abbattimento e ricostruzione della copertura del torrente San Francesco, tra il punto in cui sono stati interrotti i lavori e piazzetta Ruffini compresa, avrà l’obbligo di venire a Rapallo e prendere visione della complessità dell’opera e delle condizioni in cui dovranno svolgersi i lavori. Una clausola che dovrebbe essere scontata, ma che oggi non lo è, molte ditte partecipano ai bandi – stiamo generalizzando – senza neppure conoscere con precisione le difficoltà dei lavori per cui si propongono. E’ già accaduto a Rapallo e con pessime sorprese.

Di seguito disciplinare e determina.

Disciplinare San Francesco

Determina