Monterosso: vaccinazioni, si cercano medici e infermieri

di Guido Ghersi

L’Amministrazione Comunale di Monterosso al Mare nelle Cinque Terre, guidata dal sindaco Emanuele Moggia, è alla ricerca di medici ed infermieri disponibili per la campagna di vaccinazione anti “Covid-19”, rivolta agli ultra ottantenni. La richiesta è rivolta a medici ed infermieri, anche se in pensione o non più in servizio, che vogliono contribuire alla fornitura delle dosi agli anziani del paese.

L’Ufficio delegato alla salute, fa sapere che i volontari saranno opportunamente formati e coordinati direttamente dal personale dell'”Azienda Sanitaria Locale n°5-Spezzino” e i vaccini saranno eseguiti negli ambulatori medici, al pianterreno del palazzo municipale.