Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Gattorna, in località Moconesi, a conclusione di accertamenti scaturiti da intervento presso una struttura adibita a ostello, deferivano in stato di libertà il gestore del predetto esercizio, in quanto non ottemperava alla chiusura dell’attività disposta con ordinanza emessa del Sindaco violando le prescrizioni imposte dai Carabinieri del Nas e dei Vigili del Fuoco.