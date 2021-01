Lavagna: ‘Ricordare per sempre’, letture e riflessioni

Da Aurora Pittau e Guido Stefani, Officina Lavagnese, riceviamo e pubblichiamo

Si informa che Officina Lavagnese partecipa alla “Giornata della Memoria” con l’ evento “ Ricordare per sempre”, mercoledì 27 Gennaio h.18.30. Ci saranno letture e riflessioni ad hoc, sul passato e sul presente, da parte di chi vorrà partecipare liberamente.

L’incontro, in streaming, avverrà attraverso videoconferenza su piattaforma jitsi meet, stanza OfficinaLavagneseMemoria .

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata in commemorazione delle vittime del nazismo, dell’Olocausto e in onore di coloro che a rischio della propria vita hanno protetto i perseguitati. Il testo dell’articolo 1 della legge italiana definisce così le finalità del Giorno della Memoria:

« La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. »

La scelta della data ricorda il 27 gennaio 1945, quando le truppe sovietiche dell’Armata Rossa, nel corso dell’offensiva in direzione di Berlino, arrivarono presso la città polacca di Oświęcim (Auschwitz), scoprendo il suo tristemente famoso campo di concentramento e liberandone i pochi superstiti. La scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono tristemente per la prima volta al mondo l’orrore del genocidio nazista.

Il 27 gennaio , il ricordo della Shoah, è celebrato anche da molte altre nazioni, tra cui la Germania e la Gran Bretagna, in seguito alla risoluzione ONU N. 60/7 del 1º novembre 2005.

Ciò che è appena accaduto negli USA e sta accadendo in tanti altri paesi, anche europei, tra cui purtroppo in Italia e specificatamente nella nostra regione, ci pone tanti interrogativi al riguardo e ci spinge non solo a non abbassare mai la guardia ma anche ad impegnarci attivamente per fare in modo che queste atrocità non avvengano mai più perché purtroppo il seme nefasto del nazifascismo sembra riprendere vigore dappertutto nel mondo!