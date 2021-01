Lavagna: Diga Perfigli, progetto approvato dal 2015

Da Maura Scala riceviamo e pubblichiamo (Quante bugie su questo progetto per cui è stata recentemente nominata la direzione lavori e stanziati fior di milioni. L’altra tesi è che tutto sia stato deciso e non si possa tornare indietro. Sul tema potrebbe esprimersi l’Unione europea. Speriamo)



Da interviste diffuse il 24 corrente mese da una TV locale, si apprende che la Città Metropolitana di Genova non avrebbe ancora approvato il progetto esecutivo dei lavori di mitigazione del rischio idraulico del fiume Entella, primo stralcio, primo lotto, dalla foce al ponte della Maddalena.

Contrariamente a ciò, dal documento allegato, rilasciato dalla Città Metropolitana, risulta che il progetto in questione è stato approvato, in data 30.6.2015, con determinazione dirigenziale prot. 0057182/2015, regolarmente pubblicata per quindici giorni all’albo pretorio on line del predetto Ente.

La singolare circostanza si commenta da sé, tanto che meriterebbe un approfondimento per ristabilire la verità dei fatti, non solo nel superiore interesse del buon andamento dell’Amministrazione e dell’attività che vi si svolge, ma anche per mantenere sempre vivo il reciproco rapporto di fiducia e leale collaborazione che deve intercorrere tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione.

E ciò soprattutto quando, come nel caso che qui occupa, non accenna a diminuire ma anzi si acuisce la dialettica gestionale tra gli stessi Enti Locali.

