Cogorno: finisce nell’Entella, recuperata a Chiavari “Colpa del cane”

Una donna nata nel 1970, ieri poco dopo le 23, è finita nelle acque dell’Entella a Cogorno; trascinata dalla corrente è stata recuperata a Chiavari dai volontari della Croce Rossa di Cogorno. Presenti anche i vigili del fuoco di Chiavari, il 118, carabinieri e polizia. La donna, infreddolita e visibilmente provata, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso di Lavagna.

Ha detto di essere stata trascinata in acqua dal cane al guinzaglio che stava portando a fare il “giretto” serale e di non essere riuscita ad evitare di scivolare in acqua. Versione che i carabinieri stanno controllando. Il cane, scappato, è stato poi rintracciato.