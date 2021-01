Chiavari: Wylab, webinar gratuito su “Opportunità e prospettive per il calcio”

Dall’ufficio stampa di Wylab riceviamo e pubblichiamo

Giovedì 28 gennaio 2021, dalle ore 18 alle ore 19, sulla piattaforma online Zoom, viene presentata, attraverso la formula del webinar, la terza edizione del corso di Football Data Analyst – La nuova frontiera della match analysis e dello scouting.

Come gli anni precedenti, il corso è organizzato da Wylab, il principale incubatore sportech italiano, insieme a TOP-IX (Torino Piemonte Internet eXchange), consorzio senza fini di lucro costituito nel 2002 che gestisce un Internet Exchange (IX) e supporta, attraverso il Development Program (DP), progetti di innovazione tecnologica e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali.

Il ciclo si avvale della fondamentale collaborazione da parte di Wyscout, oltre che di The Information Lab e PlayeRank. Patrocinio da parte di Lega Serie B, Lega Pro, Aic – Associazione italiana calciatori e Aiac – Associazione italiana allenatori calcio.

Il webinar avrà come titolo ‘Opportunità e prospettive per il calcio italiano’.

Sono previsti gli interventi di Federico Smanio, Ceo di Wylab; Matteo Campodonico, fondatore di Wyscout e consultant di Wyscout – Hudl; Andrea Beccaris, full stack developer di TOP-IX; Paolo Cintia, Ceo e fondatore di PlayeRank, oltre che ricercatore presso l’Università di Pisa.

Testimonianze da parte di Gianni Rovereti dell’Area Scouting del Venezia FC e di Andrea Viglieno, osservatore di calcio internazionale.

L’idea di un corso di formazione in Football Data Analysis nasce dall’opportunità di fornire ai club di calcio professionistici italiani gli strumenti e le nozioni indispensabili per gestire efficacemente l’enorme quantità di dati generati dalla rivoluzione digitale e dall’uso sempre più diffuso di wearable, sensori e sistemi di tracking (i big data). L’obiettivo è anche quello di gettare le basi per la creazione e formazione di una nuova figura professionale, il Football Data Analyst, in grado di estrarre valore e insight dai dati, trasformando i big data in smart data, utili alla strategia e alle attività dell’area tecnico-tattica della squadra.

I destinatari di questo corso sono, in primis, i match analyst e gli scout dei club che vogliano acquisire le competenze necessarie per utilizzare più efficacemente i dati e affrontare con successo il lavoro di analisi delle partite, la valutazione delle performance e il recruitment dei calciatori.

Il corso è rivolto, poi, a tutti gli esperti e appassionati di dati (analisti, giornalisti, agenti sportivi), che desiderano migliorare le loro conoscenze e la loro formazione attraverso un percorso altamente specialistico e focalizzato sul calcio, con i dati forniti dalla ‘football platform’ Wyscout.

Per partecipare al webinar, in forma gratuita, basta iscriversi attraverso EventBrite qui: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-football-data-analyst-137756067105

Si riceverà automaticamente il link per la riunione.

Ulteriori informazioni all’indirizzo formazione@wylab.net, oppure telefonando al numero 347 2502800.