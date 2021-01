Chiavari: depuratore, tutta la minoranza chiede commissione

Da Silvia Garibaldi riceviamo e pubblichiamo un comunicato a nome dei consiglieri di minoranza: Silvia Garibaldi, Roberto Levaggi, Daniela Colombo, Lino Cama, Sandro Garibaldi, Giovanni Giardini

Dopo un consiglio comunale nel quale il Sindaco ha impegnato se stesso in merito alle linee guida su cosa sarà dell’area detta di Colmata a Chiavari,

la minoranza tutta chiede sia convocata la commissione consiliare seconda per avere informazioni e aggiornamento in merito allo stato dell’arte dell’iter procedurale per il nuovo depuratore di vallata.

I consiglieri Lino Cama, Daniela Colombo, Silvia Garibaldi, Sandro Garibaldi, Giovanni Giardini, Roberto Levaggi intendono avere chiarimenti ed aggiornamenti dai tecnici del Comune e dall’assessore preposto per capire a che punto sia la progettazione e come IREN la stia portando avanti.

Questo è un tassello di fondamentale importanza per capire il reale futuro dell’area di Colmata e i consiglieri intendono essere informati ed informare a loro volta i cittadini chiavaresi.

Questa mattina è stata protocollata la richiesta con le sei firme dei consiglieri.