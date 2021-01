Chiavari: da Biden al parco nazionale di Portofino

Da Luca Garibaldi, consigliere e capogruppo regionale Pd riceviamo e pubblichiamo

Un’immagine che significa una nuova ripartenza per gli stati Uniti, ma in realtà anche per noi europei come lo stesso Presidente Biden ha ricordato nel suo discorso.

Un’America diversa è iniziata qualche giorno fa, dove si mette al centro la sanità, la sicurezza e dove si cercano di cancellare i danni sociali causati da 4 anni di Donald Trump.



La crisi di Governo

La discussione in Parlamento ha portato alla conferma della fiducia al Governo Conte, più solida alla Camera e più risicata al Senato. E pochi giorni dopo il Governo ha incassato l’unanimità sullo scostamento di 32 miliardi di euro per il nuovo decreto ristori. Tutto risolto? No, perché la maggioranza numerica ottenuta dal Governo Conte, non è automaticmanete la garanzia di una maggioranza politica. A questo passaggio – causato dalla scelta di Italia Viva, che poi si è astenuta sulla fiducia, marcando ancora di più il tatticismo esasperato della propria iniziativa – va aggiunto un salto di qualità della proposta del governo.

Le sfide dei prossimi mesi esigono stabilità e velocità e coesione: dal Next Generation Eu alla strategia vaccinale alla tenuta economica. Per cui serve ancora di più una maggiore coesione politica su questo, per dare chiaramente ai cittadini il messaggio di una iniziativa chiara e coerente, che sia all’altezza delle sfide che abbiamo di fronte e che coinvolga tutte le energie di questo Paese.

La discussione sul piano Next Generation EU

A proposito di energie, nelle scorse settimane avevamo richiesto la convocazione del Consiglio Regionale per discutere del recovery Plan, o meglio del progetto del Next Generation EU e la strategia di preparazione a questa occasione unica da parte della Regione Liguria.

La base di partenza della discussione è legata alle scelte iniziali della Giunta Toti nell’affrontare il tema del Recovery Plan. Alcune settimane fa avevo scritto per il Giornale “La città” un articolo in cui analizzavo le proposte di Toti in materia, nulla di più di un elenco di opere senza una strategia, comunicate nei mesi scorsi, e che non danno il segno di quello che sarà la Liguria di domani. Un insieme di proposte costruite senza un coinvolgimento reale delle energie liguri e che adesso – messe a confronto con la versione del Piano licenziato dal governo, suonano fuori sincrono, fuori fuoco e in ritardo.

Per questo abbiamo chiesto un Consiglio straordinario, per ristabilire una discussione concreta e funzionale al migliore utilizzo di questa opportunità, per una Liguria più verde, più giusta, più vicina alle persone, e per elaborare proposte partecipate e coerenti con quel piano.

In Regione

Il caos treni in Liguria non è un argomento nuovo: tra ritardi, soppressioni e un servizio decisamente scarso sono svariati gli argomenti per cui in questi anni le associazioni dei pendolari si sono spesso lamentate per il servizio ricevuto dall’Azienda. Ma in questo inizio d’anno la situazione, se possibile, peggiora ulteriormente: Un milione e mezzo in meno per i pendolari liguri. Perché proprio loro devono pagare i disservizi di Trenitalia?. Vi lascio qui tutta la cronistoria di quello che è successo, sperando di potervi portare presto buone notizie dall’Assessore competente Berrino, sempre che voglia rivedere, come più volte domandatogli, il contratto di servizio tra Trenitalia e Regione Liguria ricordandosi di chi, davvero, deve fare gli interessi.

Un altro caso, che in queste settimane, sta facendo parlare l’opinione pubblica in tutta la Città Metropolitana è la questione Amiu. Ne avevo giù anticipato la scorsa settimana, parlando della necessità di una rete territoriale del Tigullio, forte anche a livello politico, che possa fare gioco di squadra in in modo da garantire l’autonomia dei singoli territori e da non subire passivamente le scelte di Genova, specie in casi come questi in cui il vantaggio organizzativo verrebbe totalmente azzerato e a pagarne sarebbero solamente i cittadini. ​Ne ho parlato con Piazza Levante, vi lascio qui la mia video intervista.

La scintilla e i lampadieri

“In questa notte scura, qualcuno di noi, nel suo piccolo, è come quei “lampadieri” che, camminando innanzi, tengono la pertica rivolta all’indietro, appoggiata sulla spalla, con il lume in cima. Così, il “lampadiere” vede poco davanti a sé, ma consente ai viaggiatori di camminare più sicuri. “

Emanuele Macaluso ha illuminato la strada di tanti. Una vita di lotta, di passione, un’intelligenza luminosa e unica, una scintilla ancora più preziosa in tempi bui.

“Si è spento un faro, rimane la scintilla”.

Qui vi lascio l’intervento del Ministro Peppe Provenzano, che ho trovato splendido.

L’ultimo saluto a Macaluso è avvenuto proprio il 21 gennaio, nel centenario della nascita del suo Partito, e ha consentito di riunire – quasi con una coincidenza – attorno ad uno degli ultimi grandi protagonisti di quella storia, chi di quella storia ne ha fatto parte.

25 gennaio – Cinque anni senza Giulio

Proprio oggi ricade l’anniversario della morte del ricercatore italiano Giulio Regeni, ammazzato e torturato per volere dell’Egitto. Questo sarà il quinto anniversario in cui continueremo a chiedere verità e giustizia, faccio mia, e spero che potranno prendere parte all’iniziativa molti dei miei colleghi, la proposta della pagina Facebook Giulio Siamo Noi che ci chiede, visto il periodo, di accendere le fiaccole in suo ricordo sui social e non sulle piazze

