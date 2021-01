Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

preso atto, da una segnalazione di cittadini residenti in Via Lorenzo Bozzo con proprietà in Via Torrasco, del grave problema di una fognatura intasata e quindi da lungo tempo gli scarichi rigurgitano liquami creando gravi disagi per chi vi abita

Interpella

per conoscere se l’Amministrazione intende intervenire con urgenza, per competenza, per eliminare questo grave problema.