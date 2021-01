Stamattina concerto di clacson alle 8 circa in via Bettolo a Camogli. Il semaforo che regola il traffico a senso unico alternato, in corrispondenza del cantiere per la costruzione di un marciapiedi a sbalzo, ha creato lunghe code sia in via Bettolo sia in via Risso. Il semaforo evidentemente non era regolato al meglio ed ha creato tempi eccessivamente lunghi di attesa.