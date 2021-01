Borghetto-Pignone: strada chiusa scatena la polemica

di Guido Ghersi

I sindaci di Borghetto Vara, Claudio Del Vigo e di Pignone, Ivano Barcellone, protestano contro la Provincia della Spezia, per l’apertura della strada che unisce i due Comuni.

Inoltre il Comune di Borghetto, assicura di aver consegnato, nell’autunno del 2020, il “certificato di fine lavori” alla stessa Provincia che è attesa in Val di Vara per un definitivo sopralluogo però, a tutt’oggi, non ancora espletato.

La chiusura della carreggiata, in particolare nella direttrice Faggiona-Cassana, penalizza il turismo e le attività commerciali ed artigianali dei due Comuni, oltre che dell’intera area.

La strada, dopo l’alluvione del 25.10.2011, non è percorribile dai mezzi con portata di 35 quintali a pieno carico ed incredibile, dopo un decennio, questa ordinanza è ancora valida, nonostante che i lavori siano stati terminati da tempo.