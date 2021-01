Auto vola e si ribalta, estratta donna dall’abitacolo

Dall’Ufficio relazioni esterne dei Vigili del fuoco della Spezia riceviamo e pubblichiamo



Una squadra dei Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta questa sera sulla strada che dai Pagliari porta al paese di Pitelli per soccorrere una signora rimasta incastrata nella propria autovettura in seguito ad un incidente stradale.

La donna stava procedendo in discesa quando per cause ancora da accertare è finita fuori strada, tagliando il tornante, ed andando ad atterrare violentemente sulla tratto di strada sottostante.

Nel volo l’auto si è ribaltata e per la guidatrice si è reso impossibile uscire da sola dall’abitacolo.

Appena arrivati sul posto i Vigili del Fuoco hanno stabilizzato l’auto, per evitare ribaltamenti accidentali, e poi hanno provveduto ad estrarre l’infortunata dal veicolo consegnandola al personale sanitario che l’ha condotta al pronto soccorso.

Sul posto era presente anche una pattuglia dei Carabinieri per gli accertamenti del caso.