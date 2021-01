Adottaliguria: la cagnolina Stella cerca casa

Da Barbara Romano, volontaria di Bordighera Liguria, riceviamo e pubblichiamo

Stella ha due anni, sterilizzata, negativa alla Lehismania, taglia medio contenuta: 16 kg.

Stella è una rinuncia di proprietà, si affida come figlia unica, va a guinzaglio, farebbe km perciò andrebbe bene una famiglia attiva, magari con un giardino.

Si trova in stallo a Bordighera, ma non per molto; lo stallo sta per terminare e a quel punto la faremo tornare in Sicilia.

Per info e adozione della piccola Stella messaggio Whatsapp con piccola presentazione al 333 8762225.