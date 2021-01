Trasporti: linea ferroviaria per Parma, soldi e commissario

di Guido Ghersi

Per i residenti della provincia della Spezia c’è una buona notizia. Infatti, dopo alcuni decenni di attesa, finalmente nello schema di decreto del Presidente del Consiglio è stata inserita la nota linea ferroviaria Pontremolese, che conduce dalla Spezia a Parma. Il decreto è stato trasmesso alla Camera dei Deputati ed elenca le prioritarie infrastrutture

da realizzarsi, con l’indicazione dei finanziamenti per complessivi 2,3 miliardi di euro e con la designazione di un commissario straordinario, nella persona dell’ing. Mariano Cocchetti di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana), anche se alcuni mettono in dubbio i finanziamenti.

Grande soddisfazione per le autorità spezzine ed in particolare di Andrea Fontana, presidente del porto della Spezia oltre che per quello di Marina di Carrrara che così ha detto: “Il definitivo completamento del raddoppio, compresa la galleria di valico, premia quanti con tenacia, anche di recente, hanno continuato a lavorare per il raggiungimento di questo importante obiettivo. La Pontremolese è una strategica opera non solo per la portualità

ligure-tirrenica, ma per tutta Italia”.