Sestri: riaperte le gallerie di Sant’Anna

Calato il mare, le gallerie di Sant’Anna sono state riaperte questa mattina dall’Anas. Le previsioni di Arpal avevano previsto un’attenuazione della mareggiata nel pomeriggio di ieri e poi un nuovo impulso in serata. In pratica le previsioni erano esatte.

Ci si chiede se le ore di chiusura delle gallerie, con il conseguente obbligo di percorrere la A-12, non possono essere previste in anticipo in base alle previsioni. D’accordo che potrebbe esserci qualche errore, ma le molte persone che devono percorrere quel tratto di Aurelia potrebbero almeno regolarsi.