‘Santa’: il mistero dei pasti gettati nei rifiuti

Il mistero dei pasti gettati nei rifiuti. A Santa Margherita Ligure tanti ne parlano, ma nessuno trova una risposta certa. Pasti confezionati sono stati gettati nei bidoni dei rifiuti, a quanto si assicura in più riprese ed una volta almeno nello stesso bidone sono stati trovati una quindicina di “primi piatti”.

Si combatte lo spreco e specie in tempi di vacche magre vedere il cibo gettato via, tocca la sensibilità e forse induce a ridurre la generosità di chi può aiutare gli altri.

Vediamo le ipotesi.

Si tratta di pasti gettati via da chi li aveva ricevuti, ipotesi debolissima perché non esistono famiglie composte da tante persone.

Qualcuno incaricato di consegnare i pasti, avendone a disposizione più pasti delle persone che li attendevano, se ne è disfatto gettandoli nel bidone, ipotesi altrettanto debole perché i volontari avrebbero trovato altra soluzione.

Un ristorante ha preparato pasti perché prenotati o perché confidava nell’asporto o nella consegna a domicilio, ma non vendendoli li ha gettati; ma un ristoratore li avrebbero conferiti correttamente.

Molti samargheritesi tuttavia gradirebbero sapere chi ha gettato via i pasti, conferendoli in maniera sbagliata; i piatti andavano conferiti in un cassonetto e il cibo nell’umido.