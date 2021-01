Recco: morto negli Usa il papà di Paola Del Guercio

E’ deceduto il Professor Paolo Del Guercio, padre di Paola Del Guercio nota per la sua battaglia contro la chiusura dell’ospedale Sant’Antonio di Recco e per la sua partecipazione a favore del riconoscimento dei diritti alle donne e ai più deboli.

Di seguito un ricordo del defunto

In tempi di pandemia sentire parlare gli immunologi, o almeno una gran parte di essi, è diventato quasi come seguire i programmi di intrattenimento.

Ma almeno alcuni di noi si chiedono da dove sia uscita questa specializzazione della quale sicuramente non si era mai sentito parlare così incessantemente.

Allora voglio ricordare un immunologo italiano, si chiamava Paolo Del Guercio, e dico si chiamava perché si è spento il 20 di gennaio, appena qualche giorno fa.

Paolo si era laureato in Italia a Roma nel 1962, era romano, leva 1935, e si era specializzato in immunologia nel 1967 con il Prof. Buozzi.

Ha avuto una vita itinerante perché in Italia, si sa, la vita dei ricercatori è sempre stata particolarmente dura. E allora inizia a viaggiare: Parigi la sua prima meta dove lavora per College de France e L’Institut Pasteur. Nel 1975 passa a l’hopital Broussais e ancora a quello di Clamart.

Viene invitato a collaborare con la Bekenam Institute a Londra, e lui pronto va. Fino a che nel 1981 il governo americano offre un finanziamento per la ricerca su cancro e Hiv e anche successivamente per la Sars, madrina del nostro famigerato virus.

Per Paolo è un’occasione ghiotta, e, pronto a modificare per l’ennesima volta l’assetto della sua vita, parte di nuovo: destinazione La Jolla California, dove lavora per l’Università di Ucla a Los Angeles. Tantissime sono le sue pubblicazioni sul Medical Journal.

E poi, si spegne. Proprio come una luce quando si pigia sull’interruttore . Il suo cuore innamorato della scienza smette di battere.

Lascia molto alla scienza ma non vuole lasciare ricordi gravosi a noi; un breve testo scritto in 3 lingue dove esprime i suoi ultimi desideri: una poesia da declamare in sua memoria ed una sinfonia (la numero 9 di Shostakovic) ad accompagnare il suo distacco da questo mondo che in gran parte gli è appartenuto, e le sue ceneri, che domani 25 gennaio, verranno lasciate libere di vagare nel mare burrascoso della sua ultima casa, il Pacifico.

Paola Del Guercio