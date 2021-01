RASSEGNA STAMPA. Sestri: riuso, recuperate 262 tonnellate

Oggi, domenica 24 gennaio, auguri a Francesco. Mercati settimanali: Moneglia. Parole: abbasso (di sotto in giù; invettiva o grido di protesta). Proverbi: “Chi teme ogni nuvola, non fa mai viaggi”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Sestri Levante: centro del riuso, recuperate 262 tonnellate di materiale (Commento. Con la gestione Amiu sarebbe stato possibile?). Covid scuola: “Rientro in sicurezza, controlli rafforzati”; “Mascherine colorate ai bimbi delle scuole”. Emergenza covid: calano i ricoveri, stabili i contagi. Maltempo: “Frana a Borzonasca, la statale riaperta parzialmente”; “Mareggiata violenta, sferzata tutta la costa”; “Le onde portano via il pino della Carrega”.

Sestri Levante: latitante in manette. Sestri Levante: bimba morta a Palermo, i commenti. Sestri Levante: aule studio per i giovani, la Nassa apre una base. Sestri Levante: all’Andersen le novità delle fiabe a merenda. Casarza Ligure acquista la casa di Umberto Fracchia. Lavagna: caso Mondello, i commenti di Aurora Pittau e Gian Alberto Mangiante. Lavagna: ubriaco imbocca l’A-12 contromano. Lavagna: diga Perfigli, altro via libera ai lavori, stanziati 7 milioni (Vedi Levante New del 20 2e 21 gennaio). Chiavari: il gusto del cinema, rassegna al Mignon. Chiavari: la deportazione di Nella Attias è diventata una graphic novel.

Rapallo: Fontanine, riecco il percorso di vita. Parco Portofino come le Cinque Terre, soluzione giusta.

San Colombano: rinasce l’istituto agrario, il Marsano ha prospettive.