Rapallo: parco Fontanine, inaugurato il “percorso vita”

Inaugurato al Parco delle Fontanine di Rapallo, il “percorso vita” dedicato ad Angela Besana Gagliardi che oggi avrebbe compiuto 103 anni, morta alcuni mesi fa; era una frequentatrice abituale del parco, sempre presente alle iniziative; madrina la figlia Marinella Gagliardi Santi. La presidente dell’Associazione Parco delle Fontanine, Mariabianca Barberis, ha illustrato le caratteristiche del “percorso vita” chiedendo rispetto per chi lo ha pensato e realizzato. Il sindaco Carlo Bagnasco, presente con i consiglieri comunali Eugenio Brasey, Elisabetta Ricci e Vittorio Pellerano, ha spiegato come sia complicato amministrare al tempo del covid.

Molte le persone che hanno voluto assistere all’inaugurazione.

“Chicco” Gianluca Schiaroli, che è uno dei volontari che ha curato la realizzazione spiega le caratteristiche del percorso vita, Circa 1.500-2000 metri la lunghezza del tracciato; 17 i punti con cartelli che spiegano gli esercizi necessari per proseguire. L’ordine dei cartelli è irregolare per invogliare chi effettua il “percorso vita” a cercarli, facendo qualche passo nel corso di una breve caccia al tesoro prima di compiere l’esercizio successivo. I cartelli sono scritti anche in inglese e tedesco.i