Rapallo: nuova candidatura del sindaco Carlo Bagnasco

Una nuova candidatura per il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco. Tranquilli è all’Automobil Club di Genova. Conoscendo la sua passione per i motori e la sua affidabilità, un gruppo di amici con in testa l’avvocato milanese Girolamo La Russa (una grande fama nonostante la giovane età e indipendentemente dal fatto di essere figlio di Ignazio).

Primo passo, la raccolta di 260 firme tra i soci Aci da presentare entro il 19 febbraio. Del quartetto di candidati oltre Carlo Bagnasco fanno parte: Tommaso Mambretti, Mirko Passalacqua, Paolo Maria Capasso.