Rapallo: “Deve far parte del parco nazionale di Portofino”

Da Gianluca Cecconi, segretario del Circolo Pd Rapallo, riceviamo e pubblichiamo

In questi giorni grazie ad un’ iniziativa del Sindaco di Camogli Olivari ex presidente dell’ente parco, si è tornato a parlare della possibilità di creare il parco nazionale di Portofino.

A tre anni da quando è stato previsto, la situazione è ancora in stallo.

Come circolo PD Rapallo, abbiamo da subito compreso quanto fosse importante per la nostra città da diversi punti di vista ( lavoro, turismo, ambiente) se il parco divenisse nazionale.

Per questo riteniamo importante l’iniziativa rilanciata dal Sindaco di Camogli e rimaniamo delusi nell’ apprendere come il primo cittadino di Rapallo invece non consideri tale opportunità.

Pensiamo che si debba fare maggiore informazione, rivolgendoci ai giovani e università , alle categorie del turismo.

Il parco nazionale rappresenta anche una opportunità di rilancio economico dopo il covid-19.

Si potrebbe riproporre il modello del consorzio dei Golfi Tigullio e Paradiso Uniti per fare il Parco nazionale.

Rapallo non deve perdere questa occasione, questa opportunità, per il suo futuro, per i suoi giovani, per l’ambiente.

Lavoro! Ambiente! Futuro!