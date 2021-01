Portofino. Zonta Club: borsa di studio a studentesse tra 16 e 19 anni

Dall’ufficio stampa Zonta Club riceviamo e pubblichiamo

Zonta International offre l’opportunità alle studentesse di età compresa tra i 16 i 19 anni di concorrere all’assegnazione delle borse di studio YWPA, Giovani Donne impegnate nella vita Pubblica e nel Sociale. Il concorso è destinato ad allieve che frequentano la Scuola Secondaria di secondo grado e vuole premiare l’impegno scolastico e le iniziative personali all’interno della scuola (ruolo di leadership), così come nell’ambito in cui vivono con impegno sociale a favore del prossimo, ma anche l’interesse e la consapevolezza verso il ruolo della donna sia nel proprio Paese sia a livello internazionale.

L’obiettivo consiste nel riconoscere tale impegno e motivare le studentesse a continuare, con un proprio ruolo, ad essere protagoniste nell’ambito scolastico come nella vita pubblica, ad impegnarsi nel sociale coadiuvando associazioni di volontariato, ONG, ecc. Le partecipanti si confrontano con altre coetanee per l’assegnazione di una borsa di studio del valore di 250 euro.

Concorrere è semplice:

Le studentesse rispondono in inglese a domande che riguardano i seguenti argomenti:

• Impegno all’interno della scuola

• Compiti a servizio della comunità

• Esperienze, anche a livello internazionale, che hanno accresciuto la propria consapevolezza interculturale

• Il ruolo della donna nel proprio Paese e nel mondo.

L’Application è anche composta da alcuni moduli da compilarsi a cura del Dirigente scolastico e delle insegnanti o altri soggetti che raccomandano la studentesse per i suoi meriti. L’Application dovrà pervenire completa in tutte le sue parti, con firme e timbri dove richiesti, entro il 31 gennaio 2021 a Club Zonta Portofino Tigullio Paradiso. Il miglior elaborato (o i migliori ex equo) riceverà il premio locale e passerà alla successiva valutazione di Area. Superato questo step l’Application potrà pervenire, per merito, agli altri livelli internazionali. Per ogni e qualsiasi informazione, la Socia che segue l’iniziativa Titta Arpe Pagliettini è a disposizione telefonicamente alla mail tittarpe@gmail.com.

Per saperne di più:

– www.zonta.org

– https://it-it.facebook.com/zontaportofino/