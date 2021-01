Nuoto/ Oggi a Chiavari la seconda prova Esordienti A e B

Dall’ufficio stampa del Chiavari Nuoto riceviamo e pubblichiamo. Di Lorenzo Cavallo

Oggi nella nostra piscina si è svolta la 2°Prova Regionale di Nuoto per Esordienti A e B. Seppure con accessi atleti scaglionati e con le tribune vuote, vedere la vasca allestita per le gare ci ha scaldato il cuore.

L’obbiettivo di una gara è fondamentale per mantenere la motivazione, a maggior ragione in discipline di grande sacrificio come quelle in acqua; proseguire l’attività sportiva in assenza di incassi commerciali per Chiavari Nuoto non è semplice, ma è un impegno di cui oggi apprezziamo ogni momento. Vedere il sorriso e la concentrazione dei ragazzi a bordo vasca ci rende orgogliosi e ancora una volta lo spunto che ci spinge a non mollare arriva dai più giovani.

Oggi non si trattava di sfidare il cronometro, ma semplicemente di essere qui in sicurezza , nel nome dello sport e della condivisione. Il comitato ligure FIN riporta la difficoltà a trovare vasche disponibili in un periodo in cui molti impianti per sopravvivere sono chiusi anche agli atleti ; diverse gestioni hanno già annunciato che non riusciranno a riaprire se non con sostegni concreti e adeguati.

Il privilegio di essere qui oggi è dovuto al lavoro di molte persone, alle collaborazioni intessute, alla gestione “millimetrica” delle risorse messa in atto dalla Società ed alla disponibilità dello staff.

L’evento ha richiesto un’organizzazione scrupolosa, ma si si è svolto regolarmente nel pieno rispetto delle procedure di profilassi preventiva Covid-19.

Asd Chiavari Nuoto ringrazia i genitori che hanno collaborato in ogni modo alla giornata e in particolare l’Amministrazione Comunale per aver consentito e approvato il proseguio dell’attività agonistica. Ci auguriamo che con l’impegno di tutti si possano raggiungere presto le condizioni per riprendere anche le altre attività di promozione sportiva presso la piscina “M. Ravera”