Nuoto/ La Rari Nantes Camogli si cimenta a Chiavari

Dalla Rari Nantes Camogli riceviamo e pubblichiamo

Presso la piscina Ravera di Chiavari, in un clima davvero surreale, all’insegna del distanziamento sociale e delle mascherine, che ormai ci accompagnano da un anno, si è disputata la seconda prova regionale esordienti a e b ,valida come qualifica per il Trofeo delle Regioni.

I nostri ‘leoni marini’ privi di una pedina importante come Gatto Junior si sono ben comportati.

Hanno infatti migliorato i loro migliori tempi dimostrando carattere e cospicui miglioramenti.

I tecnici Laura Adorno e Camilla Oliva si complimentano per l’impegno e la voglia di sfidare sempre i propri limiti e naturalmente li incitano a continuare su questa strada.

Grazie anche alle famiglie che li sostengono.

Ecco i nomi e le gare dei nostri piccoli nuotatori:

Alice Pagano (2012) 50 rn,

Massa Elena (2010) 200 rn,

Ortori Leonardo ( 2009) 200 rn,

Revello Giulia Mina (2010) 200 sl