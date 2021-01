Lettere/ “Il parco di Portofino come le 5 Terre”

Da Ameglio Dini riceviamo e pubblichiamo

Proprio così, il Parco di Portofino come quello delle Cinqueterre. Il primo composto dai comuni di Santa Margherita, Portofino e Camogli, il secondo dai tre comuni di Monterosso, Riomaggiore e Vernazza con le frazioni di Manarola (Riomaggiore) e Corniglia (Vernazza). Volendo anche il parco di Portofino potrebbe vantare cinque nomi di richiamo: Santa Margherita, Paraggi, Portofino, San Fruttuoso, Camogli. Dimenticavo, Portofino come le Cinque Terre perché entrambi i parchi hanno una area marina protetta. Quindi tutto come è oggi. La differenza è che le Cinqueterre sono patrimonio Unesco e Portofino no.