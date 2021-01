Lavagna. Mondello: “Voglio arrivare ad un’ampia verità”

Gabriella Mondello, ex campionessa del Rischiatutto, ex professoressa al liceo Delpino, ex sindaco di Lavagna, ex parlamentare. Oggi felicemente nonna e cittadina comune. Dovrà sottoporsi a un nuovo procedimento giudiziario.

Le pesa il fatto che si torni a parlare di lei? “Mi hanno riferito che su un quotidiano ligure è apparso un servizio in data odierna che riporta l’intervista ad una consigliera di minoranza del Comune di Lavagna. Ringrazio per la comprensione dimostrata, ma assicuro che personalmente non provo alcun dolore, mentre condivido l’altra considerazione quella di arrivare alla verità”.

Lei ha sempre sostenuto che la verità avrebbe portato a un’assoluzione “E’ proprio la verità quello che auspico, fare ad esempio chiarezza sui dieci anni, dal 2004 al 2014, in cui a Lavagna non esisteva la ‘ndrangheta ricomparsa misteriosamente nel 2014, nonostante nel periodo citato avvenissero strane operazioni”.

Come affronterà il nuovo giudizio? “Sono tranquilla anche perché la magistratura ha riconosciuto di avere commesso un errore nell’indicare il capo di accusa a me riferito ed ha dovuto riformularlo dando il via appunto ad un nuovo processo”.

E’ preoccupata? “Per niente. Non penso a me, ma alle spese che tutti questi procedimenti costeranno ai contribuenti italiani, me compresa. Personalmente sono più che tranquilla in quanto non ho commesso alcun reato, ma solo fatto del bene ai cittadini di Lavagna”.

Sul procedimento pesa il suo passato politico? “Non penso che verrà messa sotto processo la mia lunga carriera politica, sempre sostenuta da migliaia di voti dei cittadini, senza che mai abbia avuto bisogno di ‘scambiare votì” per una promessa a poche persone. Sarebbe molto grave che ciò avvenisse”.