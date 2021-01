I vigili del fuoco di Chiavari hanno eseguito un intervento in via dei Devoto a Lavagna. L’allarme è scattato alle 12 circa in una cucina dove si era sviluppato un rogo; l’opera dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si estendessero. Non si sono registrati né ustionati né intossicati; i danni sono notevoli nella cucina. L’incendio avrebbe avuto origine per un cortocircuito sviluppatosi in un forno.