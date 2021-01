Ancora un infortunio sul lavoro nei cantieri autostradali. E’ accaduto questa mattina all’allacciamento tra la A-10 e la A-26. Un operaio al lavoro è stato investito da un’auto in transito. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi. Sul posto oltre il 118, gli uomini della polizia stradale prer ricostruire la dinamica dell’incidente. Il traffico è rimasto chiuso per tre ore con code che hanno raggiunto diversi chilometri nonostante la giornata festiva.