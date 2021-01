Camogli: manutenzione del territorio 2020, investiti oltre 220mila euro

Da Comunicazione Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Nell’anno appena concluso la cifra investita dal Comune di Camogli per la manutenzione del territorio ha superato i 220.000 euro.

Sono stati realizzati numerosi interventi sia nel centro del capoluogo che nelle zone limitrofe, e lavori di ristrutturazione agli immobili comunali, in particolare all’interno della piscina” Giuva Baldini”.

Tra i più significativi, la pulizia e lo sfalcio dei percorsi pedonali, con due interventi annuali e, in taluni casi, con tre passaggi; la pulizia di rivi e torrenti e la manutenzione delle cunette delle strade carrabili. La spesa per tali interventi ha superato i 60 mila euro.

Oltre 60 mila euro sono stati investiti per il ripristino di muri crollati, anche a seguito di eventi atmosferici avversi. I principali interventi sono stati effettuati in Via di Mezzo, in Via Pissorella, in Via San Rocco e in Via Galletti, in Via Molfino, in Via De Gregori, in Via Castagneto Seià.

Oltre 30 mila euro sono stati investiti per gli impianti termici e idraulici della piscina comunale e per la manutenzione del tetto e delle travature principali, intervenendo sul sistema di canalizzazione e deflusso delle acque piovane.

Numerosi anche gli interventi alle tombinature, ai sistemi di canalizzazione delle acque piovane sul territorio e la sostituzione di punti luce obsoleti.