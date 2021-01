Camogli: “L’Ochin”, sabato 30 incontro online

Dall’Associazione “Ochin Okinawa” riceviamo e pubblichiamo

Sabato 30 gennaio 2021 alle 17.30 Silvia Neonato parlerà di Iran con Renzo Garrone: turismo, commercio e vita quotidiana in un paese antico e modernissimo.

Cari soci e socie, e cari tutti che in questi anni avete condiviso il nostro percorso, L’Ochin è costretto al distanziamento come ciascuno di noi, ma vorremmo ricominciare ad incontrarci almeno a distanza, come ormai facciamo tutti: associazioni, docenti, esperti e perfino familiari.

Ripartiremo da una cosa oggi proibita: il viaggio, la voglia di partire e andare in giro per il mondo in libertà. Dove? In Iran con Renzo Garrone che ci porterà in un paese che conosce benissimo (e che anche io ho visitato parecchi decenni fa). Un Paese a cui nel 2020 Renzo ha dedicato il libro “Isolato ma accogliente. L’Iran oltre gli stereotipi dell’Occidente” per raccontare il regime opprimente degli ayatollah e la modernità di molti uomini e donne (alla facoltà di ingegneria di Teheran le iscritte sono quanto gli iscritti!), oppressi dal clero e dalle sanzioni economiche occidentali, eppure straordinariamente accoglienti e amichevoli.

La pagina da cui si potrà accedere è quella facebook di Associazione RAM, ma potete entrare anche copiando e usando il seguente link: https://www.facebook.com/ramprodotticonunastoria

Ci piacerebbe fare altri incontri con voi.

A voi interessa? Preferire skype o zoom? Vi preghiamo di rispondere a ochinokinawa@gmail.com; oppure di scrivere sulla nostra bacheca facebook. Basta una frase come “ci sono, vorrei incontrarvi su skype”. O su zoom. Oppure facciamo una diretta you tube.

Insomma fatevi vivi, battete un colpo e ritroviamoci

Con affetto

Silvia Neonato, M. Rosa Costa, Antonella Di Maio, Luca Guzzetti, Stefano Massone