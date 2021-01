Trasporti provinciali: novità in arrivo nei prossimi giorni

Dall’ufficio stampa di Amt riceviamo e pubblichiamo

Novità in arrivo nei prossimi giorni a levante, nell’ambito dei Trasporti Provinciali di Amt.

La prima novità sarà in vigore domenica 24 gennaio: le corse festive della linea 11B per Borzonasca partiranno dal capolinea di Chiavari ad eccezione della corsa delle 13.30 che rimarrà in partenza dal capolinea di Carasco.

Per quanto riguarda la linea 11S, con l’entrata in vigore del provvedimento Anas (gestore della ex SP586) e il conseguente utilizzo di mezzi di dimensioni ridotte, si è deciso di svolgere nel tratto tra Chiavari e Calvari il solo servizio passeggeri in salita (prima fermata utile per scendere: Calvari) e il solo servizio passeggeri in discesa in direzione opposta, tra Calvari e Chiavari Stazione (ultima fermata utile per salire: Calvari). I percorsi compresi tra Chiavari e Calvari si possono effettuare utilizzando le linee 13, 31 e 15.

Inoltre, con l’avvio dei servizi integrativi per gli studenti, la corsa della linea 15 Chiavari – Genova, in partenza dal capolinea di Chiavari alle 14:30, verrà posticipata alle 14:50, così da facilitare il rientro a casa degli studenti. Di conseguenza, anche la corsa della linea 18, in partenza alle 15.30 da Monleone, viene posticipata di 20 minuti poiché in coincidenza con la corsa della linea 15 proveniente da Chiavari.

Variazioni anche per la linea 14: è stata inserita una nuova corsa da lunedì a venerdì dei giorni scolastici alle ore 6:39 da Cichero con transito a Gnorecco e Ferreccio e arrivo a Chiavari FS alle 7:35, mentre la corsa in partenza da Carasco alle 14:15 per Villagrande – Ferreccio, attualmente in vigore da lunedì a venerdì dei giorni scolastici, verrà posticipata alle 14:35.

Alcune modifiche sono state programmate anche sulle linee locali di Rezzoaglio, sempre per migliorare il tragitto casa – scuola agli studenti che da lunedì prossimo torneranno in classe.

