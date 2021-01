Sestri: “Il depuratore e la distanza dagli impianti sportivi”

Da Massimilino Amantini, Pierluigi Biagioni, Angelo Spanò – Europa Verde Liguria area Tigullio – riceviamo e pubblichiamo

Nell’impianto di depurazione di Sestri Levante realizzeranno un impianto sportivo non a distanza di legge (100 m) dal camino (vedere immagine allegata). Da questo camino fuoriescono gli aerosol batterici. Il nuovo studio pubblicato sul medRxiv (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.07.20094805v1) del maggio 2020 indica che il coronavirus 2 (Sars-CoV-2) di sindrome respiratorio acuto severo, quella malattia di cause Covid-19, può rimanere possibile per un massimo di una settimana sulle superfici ambientali regolari, per parecchie ore in feci umane e per un massimo dei 4 giorni in urina umana. Inoltre Il News Mededical Life Scienze scrive: Lo studio: “Covid 19 resta nelle feci del 73% dei guariti” 07 maggio 2020 | 15.43.

È quanto emerge dall’analisi condotta da Altamedica Medical Center di Roma secondo cui “nel 40% dei soggetti il virus è stato riscontrato nelle feci fino a 40 giorni dopo” la negativizzazione dei tamponi. Giorlandino: “Per prevenire contagi serve anche tampone rettale” Chi è stato contagiato dal coronavirus, anche in caso di tampone negativizzato, potrebbe essere ancora in grado di infettare. A suggerirlo è un piccolo studio condotto da Altamedica Medical Center di Roma, che ha esaminato il momento di comparsa e scomparsa del virus dall’organismo dei pazienti. Partendo dal presupposto che Covid-19 non si trasmette solo per le vie respiratorie ma anche attraverso le feci, l’indagine condotta su 15 persone con tampone naso-faringeo positivo ha rivelato che: mentre il virus presente nel tratto respiratorio tende a scomparire piuttosto presto, nel 73% dei casi a distanza di due settimane dal primo tampone positivo il virus permane nelle feci nonostante il secondo tampone sia stato negativo; nel 40% dei soggetti il virus è stato riscontrato nelle feci fino a 40 giorni dopo. Lo studio è stato sottoposto al ‘Journal of Virology’.