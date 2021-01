A Santa Margherita, dopo oltre due anni di agonia, la mareggiata di stanotte si è portata via il “Pino della Carrega” già colpito duramente dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018. La “Carrega del vescovo” è uno scoglio di puddinga davanti alla passeggiata che da ‘Santa’ porta a Portofino; in quello scoglio era nato un pino immortalato in migliaia di foto e particolarmente caro a gabbiani e cormorani che su suoi rami riposavano.