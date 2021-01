San Fruttuoso: impianto reti nere, al via nuove opere manutentive

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

A seguito della richiesta inoltrata ad Iren dal Comune di Camogli e grazie alla fattiva collaborazione con la Città Metropolitana di Genova, sono stati stanziati nuovi fondi per i lavori di messa in sicurezza della rete nera e dell’impianto imhoff di San Fruttuoso, danneggiati dagli eventi atmosferici dello scorso anno.

Gli interventi, oggetto di finanziamento da parte di A.T.O. – Ambito Territoriale Ottimale – Città Metropolitana di Genova, consentiranno di eliminare le problematiche di natura igienico-sanitaria verificatesi l’estate scorsa e modificano l’impianto di sollevamento della spiaggia con la sostituzione di circa 20 m di tubazione di mandata e dei relativi pozzetti e quadro elettrico.

Verrà inoltre manutenuto l’impianto imhoff esistente attraverso numerosi interventi fra i quali la pulizia e la sistemazione dell’area soprastante l’impianto, la posa di stuoie antierosive per facilitare la copertura vegetale, la messa in opera di fascinate rompitratta per stabilizzare il terreno, il

rifacimento del piccolo edificio in legno contenente attrezzature ed impianti danneggiato dagli alberi caduti, il ripristino del muro di contenimento in pietra faccia a vista a valle della vasca imhoff, ed il

consolidamento del piede delle scarpate. Inoltre verrà realizzata una nuova soletta alla vasca imhoff e sostituiti circa 30 mt. di tubazione di scarico a mare danneggiata dalla mareggiata. Prevista infine la piantumazione di flora tipica della zona a sostituzione delle piante cadute a seguito degli eventi meteorologici avversi.

Gli importi dei finanziamenti da programma degli interventi di ATO sono i seguenti:

– euro 70.000,00 per il ripristino delle funzionalità dell’impianto di sollevamento spiaggia;

– euro 220.000,00 per la messa in sicurezza e la manutenzione dell’impianto imhoff esistente.