RASSEGNA STAMPA Contagi in leggero aumento; 43 i ricoverati

Oggi, sabato 23 gennaio, auguri a Emerenziana. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Parole: patta (risultato o punteggio pari nel gioco; a proposito di un equilibrio ristabilito nei rapporti umani e sociali; in marina ciascuna delle punte delle marre dell’ancora; elemento metallico in forma di piccola piastra impiegato per fissare al telaio gli infissi alle murature; ciascuna delle pinne delle foche o tartarughe marine; in sartoria il risvolto esterno delle tasche; la striscia di stoffa che copre l’abbottonatura dei pantaloni; pezzo di tessuto per afferrare il ferro da stiro o i pezzi della batteria da cucina). Proverbi: “ Dai cattivi costumi nascono le buone leggi”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA”

Il Secolo XIX. “Emergenza covid: “Contagi in leggero aumento; i ricoveri sono ancora 43”; “Tamponi, ora li eseguiranno i volontari”; “Vaccini, coperti in Rsa quasi tutti gli ospiti”. Covid scuola: “Lunedì il primo test, Trenitalia e Amt rafforzano i servizi”; “Ci saranno più posti sui treni, specie nella prima mattinata”. Appalto rifiuti metropolitano: no al gestore unico.

Moneglia: Spinelli regala la mano robotica a Leonardo (vedi Levante News del 21 gennaio). Sestri Levante: nasce associazione stabilimenti balneari e spiagge attrezzate. Sestri Levante: Premio Andersen, si può partecipare sino al 31 marzo. Casarza Ligure, omaggio a Umberto Fracchia. Lavagna: Gabriella Mondello, Pino Solari e Luigi Barbieri ancora a processo (vedi Levante News del 21 gennaio). Chiavari: terrorista arrestato, si indaga anche nel Tigullio. Chiavari: i portici siano patrimonio dell’umanità. Chiavari: lunedì manifestazione social per ricordare Giulio Regeni. Chiavari: l’Entella allaga le zone golenali.

Zoagli: passeggiata di Levante, si può procedere con i lavori. Rapallo: porto, manca la pubblicazione di un atto e slitta l’attesa firma per iniziare i lavori.